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Caso Garlasco, Nordio: "Stasi condannato dopo due assoluzioni, sistema demenziale"

Il ministro della Giustizia alla Festa dell'ottimismo organizzata dal quotidiano Il Foglio: "Questa vicenda dimostra nel complesso quanto sia contraddittorio e per certi aspetti irragionevole il nostro sistema processuale"

Da sinistra: Carlo Nordio e Alberto Stasi - (Ipa)
Da sinistra: Carlo Nordio e Alberto Stasi - (Ipa)
10 ottobre 2026 | 15.48
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

"È quasi banale dire che il ministro della Giustizia non può, non deve, né vuole pronunciarsi sui processi in corso e nemmeno su quelli passati. In linea generale questa vicenda dimostra nel complesso quanto sia non solo obsoleto, ma contraddittorio e per certi aspetti irragionevole il nostro sistema processuale penale che avremmo cercato di cambiare ma che non riusciremo (a fare ndr) per via di quanto accaduto con il referendum".

Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo alla Festa dell'ottimismo organizzata dal quotidiano Il Foglio, rispondendo a una domanda sul caso Garlasco. Il ministro ha ricordato che, "come dice la legge, puoi essere condannato solo al di là di ogni ragionevole dubbio" e Stasi "è stato assolto una volta poi assolto una seconda volta poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per le quali era stato assolto ben due volte. Questo è un sistema demenziale", ha continuato Nordio.

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Garlasco sistema processuale penale referendum alberto stasi omicidio chiara poggi delitto di garlasco
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