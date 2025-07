In Australia ormai è noto come il 'miracle cat', il gatto che è riuscito a sopravvivere a un'esperienza terribile: un ciclo di lavatrice di 55 minuti. Si chiama Pablo e la sua storia sembra dimostrare che forse, come leggenda vuole, qualche felino abbia veramente nove vite.

Il gattino di soli nove mesi era entrato nella lavatrice e lì si era appisolato. Qualcuno della famiglia, poi, senza notarlo, aveva avviato un ciclo di pulizia dell'elettrodomestico a freddo, senza vestiti all'interno, della durata di 55 minuti. Quasi un'ora d'inferno per il gattino, in balia della centrifuga della lavatrice, mentre la sua famiglia lo cercava ovunque per casa, rendendosi conto di dove fosse finito quando ormai Pablo era in condizione critiche.

Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso e Terapia Intensiva del SASH Gold Coast, un centro veterinario aperto 24 ore su 24 e specializzato in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva, è riuscito a sopravvivere grazie alle cure tempestive dei medici. "Aveva lesioni cerebrali e polmonari", ha spiegato la dottoressa Ella Yarsley. Non è raro che gattini arrivino al centro dopo essere finiti accidentalmente in una lavatrice poi avviata ma, ha spiegato Yarsley, Pablo "probabilmente era nelle condizioni più gravi che abbia mai visto in un caso del genere da molto tempo. Non molti hanno visto gatti attraversare un intero ciclo in lavatrice e sopravvivere", ha aggiunto, definendo la sopravvivenza del gattino "quasi un miracolo".

Dopo una settimana piena in ospedale, con cure intensive, Pablo si è completamente ripreso, con solo lievi ferite alla zampa e alla punta della coda. Dopo qualche settimana è finito persino in tv, in un servizio del canale australiano 7News che ha raccontato la sua avventura.