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Genova, auto investe pedoni: 3 feriti

L'auto avrebbe travolto le vittime, che sarebbero anziani, sul marciapiede

Un'ambulanza - (Fotogramma)
Un'ambulanza - (Fotogramma)
25 giugno 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
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Tre pedoni sono stati investiti alle 18 di oggi dal conducente di una Smart a Genova, in piazza Massena, nel quartiere di Cornigliano. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe travolto le vittime, che sarebbero anziani, sul marciapiede. Sul posto, per soccorrere i tre feriti, stanno intervenendo il 118, la Croce Oro di Sampierdarena e la Croce Verde Pegliese, oltre ai vigili del fuoco e il nucleo Infortunistica della polizia locale.

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auto investe pedoni feriti
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