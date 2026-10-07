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Giallo di Pietracatella, esclusa ingestione accidentale ricina: in sangue vittime grande quantità di veleno

Fino a 140 volte la dose letale nei reperti biologici di Antonella e Sara

Giallo di Pietracatella, esclusa ingestione accidentale ricina: in sangue vittime grande quantità di veleno
07 ottobre 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
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Giallo di Pietracatella, perde consistenza l’ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. Infatti fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno, trovate nei reperti biologici, pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero la pista dell’omicidio, la quantità del veleno assunto farebbe escludere un’ingestione accidentale.

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