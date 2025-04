Figlio 15enne di un imprenditore incappucciato, rapito su un furgone e rilasciato in poche ore. Il minore è stato rapito poche ore fa a San Giorgio a Cremano (Napoli). Secondo alcuni testimoni, il ragazzino è stato incappucciato e caricato di forza a bordo di un furgone bianco, che si è rapidamente allontanato dal luogo del sequestro di persona. Subito è stato dato l'allarme da alcuni testimoni. Le indagini lampo della Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinate dalla Procura partenopea, hanno portato al ritrovamento del 15enne che, secondo quanto si apprende, adesso è in sicurezza. Al momento non si conoscono le motivazioni del rapimento, sul caso sono in corso ulteriori indagini.