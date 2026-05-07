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Madre e figlia avvelenate a Campobasso, nuovo interrogatorio per la cugina Laura

Le indagini continuano a puntare su possibili contrasti familiari

Antonella e la figlia Sara, fermo da 'Chi l'ha visto?'
Antonella e la figlia Sara, fermo da 'Chi l'ha visto?'
07 maggio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti, sorti all’interno delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Ma ancora non c’è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa.

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Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione. Ma, al momento, non ci sono risvolti, solo supposizioni e sospetti, su cui ruotano le indagini, che potrebbero avvalersi anche di registrazioni, intercettazioni e dati raccolti nel traffico dati, sui cellulari acquisiti.

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