Il fatto è accaduto sabato pomeriggio in via de' Prefetti. Il conduttore, preso a pugni, è stato portato in ospedale in codice giallo

Il conduttore televisivo Gianni Ippoliti è stato aggredito sabato pomeriggio in via de' Prefetti, al centro di Roma. A quanto riscontruito, durante una lite per un parcheggio, è stato colpito con pugni al volto da un altro automobilista. Ippoliti è stato portato in ospedale in codice giallo. Sulla vicenda indaga la polizia.