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Gigliuto (Istituto Piepoli): "7 italiani su 10 pronti a donare plasma ma poca informazione"

'Serve una grande campagna di comunicazione e rendere la donazione più semplice e accessibile'

Gigliuto (Istituto Piepoli):
14 maggio 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esiste in Italia un forte divario tra la disponibilità dichiarata a donare il plasma e i comportamenti concreti. "Sette italiani su 10 affermano che vorrebbero donare, quindi la grande maggioranza della popolazione si dice favorevole". Tuttavia, questa intenzione non si traduce sempre in azione. "Il problema principale è la scarsa conoscenza: solo 2 italiani su 10 sanno davvero cos'è il plasma. Anche tra chi dona, circa la metà non è pienamente consapevole dell'utilizzo che viene fatto del plasma raccolto". Lo ha detto Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, intervenuto alla presentazione - oggi a Roma - della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma.

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Per Gigliuto, la chiave è soprattutto l'informazione: "Serve una grande campagna di comunicazione per colmare questo gap conoscitivo e culturale". Accanto alla sensibilizzazione, aggiunge, "è fondamentale rendere la donazione più semplice e accessibile, vicino casa e con modalità flessibili, quando le persone sono disponibili".

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