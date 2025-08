Giubileo giovani, le testimonianze: "Qui gioia e felicità che difficilmente si trovano altrove" - Video

“Il mio gruppo è arrivato lunedì ma io li ho raggiunti in extremis venerdì pur di essere qua. Per me esserci significa vivere la gioia e la felicità di condividere un momento come questo di fede, allegria e speranza”. Lo racconta all’Adnkronos Elisa Ghirardon, 31enne di Legnaro, in provincia di Padova. “C’è un po’ di ansia - confessa - ma dormiremo qui e ci divertiremo: si respira un clima di gioia, di festa e di allegria che difficilmente si sente fuori da qui. Di questa esperienza ricorderò i sorrisi, gli abbracci ma anche le lacrime di gioia nel condividere questa avventura”.