Uno stratosferico Charles Leclerc centra la pole position con la Ferrari nel Gp di Ungheria. Oggi, sabato 2 agosto, il pilota monegasco ha centrato la prima pole stagionale della Rossa, chiudendo il giro veloce in 1:15:372 davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Mercedes di George Russell seguito dalle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Settimo posto per Bortoleto seguito da Max Verstappen, poi Lawson e Hadjar a chiudere la top ten. Poi partirà Bearman e 12esima l'altra Ferrari di Lewis Hamilton che guadagna una posizione sulla griglia di partenza, dopo il 13esimo tempo. Il britannico partirà dodicesimo in seguito alla cancellazione per track limits del tempo di Andrea Kimi Antonelli che scala dall'undicesima alla quindicesima posizione.

Laclerc: "Partenza momento chiave"

Per Leclerc è la 27esima pole in carriera (la prima quest'anno, ma anche la prima nel Gp di Ungheria, circuito in cui non era mai partito davanti a tutti). "Sapevo di dover fare un giro pulito in Q3 per puntare al terzo posto e invece sono in pole" ha detto al termine delle qualifiche il pilota della Rossa, sorpreso per il risultato. "Non me l'aspettavo. La partenza e la prima curva domani saranno un momento chiave, farò di tutto per mantenere il primo posto. Se ci riusciremo, agevolerà molto la nostra gara".

Gp Ungheria, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Ungheria di domani, domenica 3 agosto:

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Oscar Piastri (McLaren)

3) Lando Norris (McLaren)

4 ) George Russell (Mercedes)

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) Lance Stroll (Aston Martin)

7) Gabriel Bortoleto (Sauber)

8) Max Verstappen (Red Bull)

9) Liam Lawson (VCARB)

10) Isack Hadjar (VCARB)

11) Oliver Bearman (Haas)

12) Lewis Hamilton (Ferrari)

13) Carlos Sainz (Williams)

14) Franco Colapinto (Alpine)

15) Kimi Antonelli (Mercedes)

16) Yuki Tsunoda (Red Bull)

17) Pierre Gasly (Alpine)

18) Esteban Ocon (Haas)

19) Nico Hulkenberg (Sauber)

20) Alexander Albon (Williams)