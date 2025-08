"Vittoria del titolo di uno tra Piastri e Norris? Io però guido la Ferrari e vale tanto, vale di più. Essere in questa squadra per me rappresenta un onore. L’obiettivo è portarla a vincere e a loro devo tanto perché mi hanno portato in F1". Charles Leclerc ha parlato così in un'intervista a Sky Sport. Il pilota della Ferrari si è raccontato nel format Pit Walk alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria e ha toccato tutti i temi del momento per il Mondiale di Formula 1. "Ci tocca vincere ora, non è che sono indifferente alle vittorie degli altri, ma sono concentrato su di noi e sull’obiettivo di riportare il team a vincere. Per questo c’è stata la riconferma di Vasseur. Con lui e con Lewis proveremo a vincere, questa è la mia unica ossessione".

Leclerc: "Rinnovo Vasseur? Aiuta tutti"

Il pilota monegasco ha commentato intanto il rinnovo di Fred Vasseur come team principal della Rossa: "Sono molto contento, lui è una grande persona e aiuta tutti nel team per avere una visione più calma delle varie situazioni. Ho sempre detto che in Ferrari l’aspetto negativo è quello positivo è il livello di passione che c’è e che fa sì che quando le cose vanno bene si vive tutto al massimo e quando invece sono più complicate certe volte mentalmente è più difficile ricaricarsi. Ma Fred, è stato sempre stato un punto di riferimento in questo perché controlla quelle emozioni e di quello ce n’è bisogno in Ferrari per fare il lavoro bene. Io sono molto contento di poter lavorare con lui per più anni".

Leclerc ha anche parlato dei miglioramenti progressivi della sua monoposto: "I miglioramenti arrivano poco a poco. Di sicuro abbiamo fatto degli step nella giusta direzione. Non siamo certo soddisfatti della situazione in cui siamo ora, ma siamo contenti comunque dei passi avanti fatti. L’inizio della stagione è stato accompagnato da tanta attesa e quello credo alteri un po’ la percezione della nostra stazione. Perché, lo ripeto ancora, non siamo dove vorremmo essere perché la Ferrari può solo vincere. E questo noi lo abbiamo ben chiaro. D’altra parte, c’è una McLaren che quest’anno ha fatto uno step mostruoso, noi purtroppo lo stesso delle altre due squadre e infatti stiamo battagliando con Mercedes e Red Bull per il secondo posto in campionato. Quindi c’è ancora tanta strada da fare, ma i passi avanti sono incoraggianti".

Leclerc ha poi aggiunto: "Con macchine tutte uguali dove sarei in classifica? Ho fiducia in quello che so fare, ma non mi è mai piaciuto parlare di me. Preferisco lavorare in pista, spero sia abbastanza per fare vedere ciò che valgo. E se non lo fosse, allora dovrò fare di più".

Leclerc: "Sainz era impressionante"

Nel corso dell'intervista, Leclerc ha anche parlato dei compagni di squadra avuti fin qui in Ferrari, da Vettel a Hamilton, passando per Sainz: "Da loro ho imparato tantissimo. Tutti facciamo questo sport da quando eravamo piccoli, siamo cresciuti in modi diversi con le nostre forze e le nostre debolezze. Da pilota il mio compito è guardare dall’altra parte del garage e provare a prendere tutte le qualità del compagno con cui mi sto battendo. Seb era impressionante per quanto sentiva la macchina e per l’attenzione ai dettagli. Nelle prime riunioni in Ferrari io arrivavo con poche indicazioni all’inizio, lui con mille punti da affrontare e anche questo mi ha fatto molto crescere. Con Carlos era abbastanza impressionante, anche sui weekend dove lui era più in difficoltà ce la faceva ad estrarre il massimo per prendere i punti possibili. E poi Lewis, il pilota più vincente di sempre. C’è tanto da imparare su di lui. Mi aspettavo tanto da lui, ma non è sulla velocità che mi ha sorpreso. Nel senso che sapevo già questo, ma è l’organizzazione che c’è attorno a lui che è molto interessante".