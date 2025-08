Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 1 agosto, vanno in scena le prove libere del Gp di Ungheria all'Hungaroring di Budapest, quattordicesimo appuntamento del Mondiale - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp del Belgio, dove Charles Leclerc è riuscito a chiudere sul podio, piazzandosi al terzo posto, e precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. La Ferrari cerca quindi continuità con il pilota monegasco ma anche con Lewis Hamilton, che a Spa ha chiuso con un deludente settimo posto.

Prove libere Gp Ungheria, gli orari

Le prove libere del Gp di Ungheria sono in programma oggi, venerdì 1 agosto, alle ore 13.30, quando andrà in scena la prima sessione, e alle 17, quando si correrà la seconda. La terza e ultima sessione è invece prevista la mattina di sabato 2 agosto alle ore 12.30.

Prove libere Gp Ungheria, dove vederle in tv

Le prove libere, così come tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app SkyGo e su NOW.