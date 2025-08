Giubileo giovani, bagno di folla per il Papa a Tor Vergata. Verso il milione di pellegrini

Il Papa è arrivato a Tor Vergata in elicottero. A breve inizierà la veglia con i giovani. Prima il bagno di folla per Leone XIV in papamobile nella grande spianata. Al Giubileo dei giovani si va verso il milione di pellegrini: gli organizzatori non si sbilanciano ma la cifra non dovrebbe essere lontana dal milione. Sono 850 i giornalisti accreditati da tutto il mondo.