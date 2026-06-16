circle x black
Cerca nel sito
 

Giulia Boi scomparsa in Sardegna, l'ultimo sms il 27 maggio

Non si hanno sue notizie dal 21 maggio. Corporatura esile, capelli castani, alta circa 1 metro e 60, "è fragile e ha bisogno di sostegno"

Giulia Boi - (Dal profilo Facebook dell'Associazione Penelope)
Giulia Boi - (Dal profilo Facebook dell'Associazione Penelope)
16 giugno 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non si hanno notizie dal 22 maggio scorso di Giulia Boi, 41enne di Cagliari, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate. Corporatura esile, capelli castani, alta circa 1 metro e 60, al momento della scomparsa da Selgius aveva una maglietta a maniche corte, pantaloni lunghi, giacca nera e borsa in tela. Aveva con se due cellulari.

CTA

La donna è stata inserita nel Piano provinciale delle ricerche della Prefettura di Cagliari per le persone scomparse e finora, seppur dopo diverse segnalazioni di avvistamento, nessuna è stata utile al suo ritrovamento.

La mattina di venerdì 22 maggio è uscita dall'abitazione dei genitori, poco distante dalla sua, e da allora non è tornata a casa, né ha dato notizie. Manca anche la sua auto, una Suzuki Ignis azzurra targata GW939WH. Ha con sé i documenti e due telefoni, che risultano irraggiungibili. Il 27 maggio il padre ha ricevuto da una sua utenza un sms di auguri per la madre.

Gianfranco Piscitelli, presidente dell'Associazione 'Penelope Sardegna', rinnova un appello per Giulia attraverso i social. “Aveva parlato di voglia di tranquillità a Monte Arci o nella Valle della Luna. Serve l’aiuto di tutti per riportarla a casa - dice - È fragile e ha bisogno di sostegno. Attenzione alla macchina: in quelle zone non c’è campo telefonico”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giulia Boi Giulia Boi scomparsa Giulia Boi scomparsa cagliari giulia boi scomparsa chi è
Vedi anche
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video
News to go
Posti di lavoro e tagli 'causa' IA, quali sono i profili più a rischio
Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: "Attacco deliberato di droni russi"
Maturità, dagli esperti arriva il toto-tema - Video
News to go
Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum
Mondiali 2026, il medico-fisiatra: "Non solo traumi al ginocchio, ecco gli infortuni più frequenti"
Una statua per Alberto Sordi, a Roma l'inaugurazione del monumento - Video
Videocittà, Francesco Rutelli annuncia il colpaccio Apparat - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza