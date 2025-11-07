circle x black
Giuliano Amato e Alberta Ferretti protagonisti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2025/2026 di Universitas Mercatorum

07 novembre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'Universitas Mercatorum, l'università delle Camere di Commercio Italiane del Gruppo Multiversity, ha inaugurato l'Anno Accademico 2025/2026 con una cerimonia dedicata al valore della formazione, dell'innovazione e della creatività come motori di sviluppo per il Paese. L'evento ha riunito, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, ponendo al centro il tema della conoscenza come strumento di competitività e coesione sociale. Nel corso della cerimonia è stata conferita la Laurea Magistrale Honoris Causa in Comunicazione Digitale e Marketing ad Alberta Ferretti, Cavaliere del Lavoro e protagonista della moda italiana

