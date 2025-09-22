circle x black
Minacce a Giuseppe Conte durante il lockdown, 46enne condannato a Roma

I difensori dell’imputato attendono di leggere le motivazioni e proporranno appello

Giuseppe Conte - Ipa
Giuseppe Conte - Ipa
22 settembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Durante il lockdown per la pandemia da Covid-19 un uomo di 46 anni ha minacciato l'allora premier Giuseppe Conte con numerose email. Ora è stato condannato dal giudice monocratico di Roma a una pena di sette mesi per l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato. Per il quaranteseienne, di origine umbre, che dopo la perizia è stato riconosciuto seminfermo di mente, il giudice con la sentenza ha disposto anche la libertà vigilata per un anno.

L'uomo, tra marzo e aprile 2020 durante il lockdown quando al governo c'era il premier Giuseppe Conte, aveva inviato alla casella istituzionale in uso al presidente del Consiglio dei Ministri tramite il proprio indirizzo di posta elettronica numerose email "dal contenuto fortemente ingiurioso e minatorio". I difensori dell’imputato, gli avvocati Luisa Giampietro e Antonio Poerio, attendono di leggere le motivazioni e proporranno appello.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giuseppe conte giuseppe copnte news conte giuseppe covid
