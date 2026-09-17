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Giustizia: Sisto, 'Europa ci può indicare come uno Stato modello per applicazione Pnrr, tempi diminuiti'

Francesco Paolo Sisto - (Fotogramma)
Francesco Paolo Sisto - (Fotogramma)
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17 settembre 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
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"La difesa, personalità, responsabilità, giusto processo, pena certa, la giustizia: sono tutti, diciamo così, pilastri che oggi vanno più valorizzati, con ancora più vigore. Il funzionamento è un problema. Ma ci sono anche altri temi come aiutare i processi, come il processo civile. L'Europa ci può indicare come uno Stato modello per l'applicazione del Pnrr sulla giustizia e quindi i tempi sono notevolmente diminuiti. Si può fare di più? Certo, soprattutto in tema di digitalizzazione. La giustizia non si esaurisce perché è un investimento stabile. Non è un investimento transitorio, è un investimento che resta: le assunzioni rimangono, la stabilizzazione rimane". Lo ha detto Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia durante al Festival de l'Espresso.

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Pnrr giustizia processo civile digitalizzazione
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