La Global Sumud Flotilla non partirà più il 7 settembre dalla Sicilia per rispettare i tempi tecnici delle navi che arriveranno da Tunisia e Barcellona. Lo fanno sapere gli organizzatori in un comunicato stampa. Maria Elena Delia, la portavoce della delegazione, commenta dicendo che è tutto pronto "ma dobbiamo capire che la dimensione della nostra missione è globale, non nazionale. Le partenze dalla Sicilia non possono essere scollegate al resto, ma avverranno in concerto con il resto della Global Sumud Flotilla. Non possiamo indicare con esattezza una data di partenza".

Gli organizzatori fanno sapere che la mobilitazione nazionale di Roma, con la fiaccolata di domenica 7 settembre che partirà da piazza Vittorio e arriverà a Piramide, programmata per le 19:00, è confermata.