Grande successo del Congresso Nazionale dei Convegni di Cultura B. di Maria Cristina di Savoia

Si è svolto a Roma il congresso nazionale dei Convegni di Cultura B. Maria Cristina di Savoia nei giorni 23 e 24 maggio. Sono stati discussi i temi su cui i Convegni lavoreranno il prossimo anno tra i quali "Il ruolo della donna nel cammino religioso, sociale e politico per il bene comune". Una riflessione sulla Dottrina Sociale della Chiesa e sull'operato della Beata Maria Cristina per trovare nuove vie dell'operare femminile nella società. L’iniziativa ha preso il via con la concelebrazione di una messa giubilare a San Salvatore in Lauro, presieduta da sua Eccellenza mons. Edoardo Cerrato, Vescovo emerito di Ivrea unitamente a mons. Pietro Bongiovanni, assistente ecclesiastico dei Convegni di Cultura.

Il congresso si è concluso con una cena di gala presso il Circolo degli Scacchi alla presenza della Presidente Nazionale dei Convegni Silvana Alesiani, delle autorità ecclesiastiche (Mons. Cerrato e Mons. Bongiovanni). Il Congresso è riuscito ad affrontare le varie tematiche grazie al contributo di tutti ed in particolar modo del consiglio direttivo della Maria Cristina: Laura Frattari, segretaria nazionale, Rossella Beoni, Vicepresidente del nord, Giovanna di Paola, Vicepresidente del Sud e Patrizia Salemme, tesoriera. Tantissime le personalità presenti all’evento: prof. Mario Bertolotti (fisico di chiara fama) Mons. Cosentino (teologo e professore), prof.ssa Pia Astorre (fisica e componente dell'equipe che ha individuato le onde gravitazionali di Einstein per prima nel mondo), dott.ssa Sara Penco, (ha individuato di recente la Maddalena nella Sistina) e Prof. Gianpiero Gamaleri (direttore responsabile della rivista Rassegna).