Antonio Filosa è il nuovo ceo di Stellantis. Lo ha deciso il cda all’unanimità. Attualmente Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer, assumerà i poteri di ceo dal 23 giugno quando annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis. John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman.

La scelta di Filosa, sottolinea una nota, è avvenuta “a seguito di un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni, condotto da uno speciale Comitato Speciale del Consiglio guidato dal Chairman John Elkann. La società terrà ora un’assemblea straordinaria degli azionisti, che sarà convocata nei prossimi giorni, per eleggere Antonio Filosa nel Consiglio di Amministrazione come amministratore esecutivo della società. Nel frattempo, per conferirgli piena autorità e garantire una transizione efficiente, il cda gli ha conferito i poteri di Chief Executive Officer a partire dal 23 giugno”.

“Il cda - prosegue la nota - ha scelto Antonio Filosa come ceo sulla base della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell’ azienda e delle sue riconosciute qualità di leadership”.

Antonio Filosa ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America. Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, ricorda la nota, “ha portato il marchio Falla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep Come conseguenza, Stellantis ha rafforzato la sua leadership nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti”.