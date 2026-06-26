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'Green like a KIWI', 170 chili di rifiuti raccolti nella tappa toscana

Oltre 40 volontari hanno pulito la spiaggia libera di Torre del Lago

Green like a KIWI, 40 volontari hanno ripulito la spiaggia - (foto Ufficio stampa)
Green like a KIWI, 40 volontari hanno ripulito la spiaggia - (foto Ufficio stampa)
26 giugno 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è conclusa con grande successo la tappa toscana di 'Green like a KIWI', il progetto di sostenibilità ambientale di KIWI Vapor, svoltasi mercoledì 25 giugno presso la spiaggia libera di Torre del Lago, sulla costa versiliese in provincia di Lucca. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Piantando, società Benefit e B Corp impegnata in progetti a impatto ambientale, ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 40 volontari tra cittadini, creator e membri della community KIWI hanno preso parte attivamente alla giornata, contribuendo alla raccolta e alla corretta gestione dei rifiuti presenti lungo il litorale. Il risultato concreto: più di 170 kg di rifiuti raccolti, con particolare attenzione alla plastica e ai materiali abbandonati. Come nelle precedenti tappe del progetto, ogni chilogrammo raccolto è stato certificato e tracciato da Piantando, garantendo piena trasparenza e misurazione dell’impatto ambientale generato.

La presenza dei creator della community KIWI ha amplificato la portata dell’evento: le loro testimonianze dirette hanno raccontato la giornata in tempo reale, ispirando un pubblico sempre più ampio a unirsi al progetto e a prendersi cura del territorio. “La Toscana ha risposto esattamente come speravamo - dice Marco Giampaolo, Media & Communication Manager di KIWI Vapor - con entusiasmo, senso di comunità e voglia di fare. Vedere oltre 40 persone riunirsi su questa spiaggia per raccogliere più di 170 kg di rifiuti, esclusi ingombranti, dimostra ancora una volta che la sostenibilità non è solo una parola, ma un’azione collettiva possibile. Questo è lo spirito di Green like a KIWI".

Il progetto 'Green like a KIWI' proseguirà con nuove tappe in Italia e in altri Paesi europei, coinvolgendo associazioni locali, artisti e community territoriali. In Italia le attività sono sviluppate in collaborazione con Piantando, mentre all’estero KIWI Vapor collaborerà con partner locali impegnati in iniziative ambientali.

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sostenibilità ambientale rifiuti Green like a KIWI
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