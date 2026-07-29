circle x black
Cerca nel sito
 

Quando Gualtieri presentava la 'nuova' piazza Risorgimento: "Area rinnovata e più bella" - Video

Il sindaco di Roma aveva mostrato sui social i lavori nella piazza

Gualtieri presenta la nuova piazza Risorgimento - TikTok
Gualtieri presenta la nuova piazza Risorgimento - TikTok
29 luglio 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Qui abbiamo depavimentato e messo il calcestre, che è un materiale permeabile, e qui ci sono tante belle sedute. Oggi siamo davvero contenti di riconsegnare alle romane e ai romani e ai tanti visitatori che vengono nella nostra città da tutto il mondo una piazza Risorgimento completamente rinnovata. La piazza è stata trasformata in uno spazio più bello, più funzionale, accogliente e verde". Parole datate 22 dicembre 2024 e pronunciate dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha voluto presentare in prima persona, con uno degli ormai tradizionali video pubblicati sui propri profili social, la 'nuova' piazza Risorgimento dopo i lavori per il Giubileo.

@robertogualtieriofficial

Continuiamo con la chiusura del cantieri! Siamo davvero contenti di riconsegnare alle romane e ai romani e ai tanti visitatori che vengono nella nostra città una Piazza Risorgimento completamente rinnovata: uno spazio più bello, funzionale, accogliente e verde, pronto per essere vissuto da tutti.

♬ Epic Music(863502) - Draganov89

"È pronta per essere vissuta da residenti, turisti e pellegrini, superando i limiti del passato quando l'area era percepita soltanto come una grande rotonda scollegata dal contesto urbano", aveva detto Gualtieri, per poi indicare uno per uno tutti i cambiamenti apportati alla piazza con i lavori, "qui prima passavano le macchine e ora si può passeggiare in sicurezza".

Un video che, a meno di due anni di distanza, stride con il servizio della Cnn, che ha mostrato il degrado sviluppatosi nell'estate romana proprio a piazza Risorgimento: "l'intervento giubilare ha previsto l'incremento dello spazio pedonale e della capacità di accoglienza dell'area, infatti l'area pedonalizzata passerà dal 52% al 75%, trasformando questa piazza in un luogo di incontro e non solo di passaggio. Tutta la nuova illuminazione è alimentata da pannelli solari e ci sono bagni pubblici. Oltre alla pedonalizzazione questo bellissimo progetto ha previsto l'incremento delle alberature, salvaguardando quelle esistenti e l'aumento delle superfici permeabili. C'è una parte morbida per i bambini, l'infopoint e una delle tante case dell'acqua di Acea: acqua naturale, frizzante e ricariche per cellulari e tablet".

Il tutto accompagnato da una didascalia entusiastica: "Continuiamo con la chiusura del cantieri! Siamo davvero contenti di riconsegnare alle romane e ai romani e ai tanti visitatori che vengono nella nostra città una Piazza Risorgimento completamente rinnovata: uno spazio più bello, funzionale, accogliente e verde, pronto per essere vissuto da tutti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gualtieri gualtieri piazza risorgimento nuova piazza risorgimento lavori piazza risorgimento
Vedi anche
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"
News to go
Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
Chiellini: "Dt Italia? Felice alla Juve, supporto a Carnevali" - Video
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video
No Tav, i danni al cantiere di Chiomonte dopo l'assalto - Videonews della nostra inviata
News to go
Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti
Incendi in Sicilia, bruciano capannoni industriali a Termini Imerese - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza