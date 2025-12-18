circle x black
Cerca nel sito
 

Ha finto di essere invalido per 7 anni: sequestrati oltre 144 mila euro

L'indagine era stata avviata nel gennaio del 2025 dai carabinieri di Zungri, in provincia di Vibo Valentia

Un'auto dei carabinieri
Un'auto dei carabinieri
18 dicembre 2025 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe percepito indebitamente circa 144.800 euro fingendo una disabilità per oltre sette anni. È quanto contestato a un uomo di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, al quale i Carabinieri hanno notificato un decreto di sequestro preventivo.

L'indagine, avviata nel gennaio 2025, ha accertato che l'uomo continuava a ricevere il trattamento economico dichiarandosi invalido totale e permanente per oltre sette anni e quattro mesi. In realtà, secondo quanto documentato dai carabinieri attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, era in grado di camminare autonomamente e di svolgere le ordinarie attività quotidiane, anche se sulla carta risultava costretto su una sedia a rotelle.

Il sequestro è stato disposto dal GIP del tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura. Gli accertamenti patrimoniali serviranno ora a valutare le fasi del procedimento legale e della misura cautelare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zungri falso disabile
Vedi anche
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza