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Hannoun, la Cassazione annulla l'arresto: era accusato di aver finanziato Hamas

Stesso pronunciamento anche su Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji

Mohammad Hannoun (Fotogramma/Ipa)
Mohammad Hannoun (Fotogramma/Ipa)
08 aprile 2026 | 21.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas. La Suprema Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione, decisa dal tribunale del Riesame in precedenza, nei confronti di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell'associazione La Cupola d'Oro. Per quanto riguarda l'annullamento delle ordinanze di arresto, il Riesame avrà adesso dieci giorni per riesaminare il caso.

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