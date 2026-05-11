Hantavirus, la circolare del ministero Salute: "Rischio per l'Italia basso, ma approccio di massima cautela"

Il rischio di diffusione del virus Andes in Italia è molto basso. E' quanto ha sottolineato il ministero della Salute in una circolare, firmata dal capo di dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello e dal direttore della Prevenzione Sergio Iavicoli, definendo le misure per il focolaio di Hantavirus, dopo i casi sulla nave Mv Hondius.

"Siamo pronti, ma vogliamo tranquillizzare tutti" ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite del Tg1, facendo il punto sull'Hantavirus e la circolare del ministero della Salute. In merito alle 4 persone in isolamento in Italia, che erano sul volo Klm insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta per Hantavirus, "i risultati dei test ancora non li abbiamo. Stanno bene, sono asintomatiche e seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento", ha precisato Schillaci. "Oggi non c'è alcun pericolo in Italia" per l'Hantavirus. "E' un virus diverso" rispetto al Covid, "con bassa contagiosità. Siamo tranquilli".

Quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio

Per chi era a bordo della Mv Hondius e per chi ha avuto contatto stretto con un caso probabile o confermato, il ministero prevede la quarantena fiduciaria di 42 giorni. Le regole includono stanza separata, distanza di 2 metri, stoviglie separate, ventilazione degli ambienti e mascherina chirurgica se si esce per motivi di salute mentale. Vietati mezzi pubblici e voli commerciali.

Monitoraggio per contatti a basso rischio

Per chi ha avuto contatti brevi o occasionali, è previsto l’automonitoraggio di febbre, mialgie, cefalea, affaticamento e sintomi respiratori per 42 giorni. In caso di sintomi, obbligo di isolamento immediato e segnalazione alle autorità sanitarie per test e valutazione medica.

Rischio basso, ma attenzione ai casi importati

Il virus Andes non è presente in Italia. Il principale serbatoio naturale, il roditore Oligoryzomys longicaudatus, vive solo nel Sud America. In Italia sono stati rilevati roditori sieropositivi per altri ceppi di hantavirus come Puumala e Dobrava, ma i casi umani sono rari e legati a esposizioni all’estero.

Periodo di incubazione e tracciamento

L’incubazione del virus Andes va in genere da 2 a 4 settimane, ma può arrivare fino a 42 giorni. Sono considerati contatti ad alto rischio i passeggeri della nave, chi condivide la stanza o il bagno con un caso, chi ha avuto contatto fisico diretto o prossimità prolungata oltre 15 minuti in spazi ristretti.

Priorità dei test ai soggetti sintomatici

La priorità nell’esecuzione dei test deve essere attribuita ai soggetti sintomatici, in particolare a quelli con quadro clinico compatibile con la sindrome cardiopolmonare da hantavirus, si legge nella circolare che l'Adnkronos Salute ha avuto modo di leggere. "L’esecuzione del test molecolare per Hantavirus è considerata prioritaria nei soggetti sintomatici, in particolare in presenza di un quadro clinico compatibile con sindrome cardiopolmonare da Hantavirus Andes, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle appropriate misure di prevenzione e controllo delle infezioni", precisa la circolare.