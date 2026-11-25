All’Aeroporto di Pescara l’intelligenza artificiale mette in relazione il piano voli con la climatizzazione dell’aerostazione: gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento regolano il proprio funzionamento in base a partenze, arrivi e affluenza prevista dei passeggeri. Il sistema, basato sulla piattaforma Sybil, sviluppata da Alperia Green Future, società del Gruppo Alperia, ha consentito nei primi mesi di attività di ridurre di circa il 10% i consumi energetici legati alla climatizzazione, pari a circa 10,1 MWh di energia risparmiata. Il risultato è stato registrato durante la stagione estiva, caratterizzata da un utilizzo particolarmente intenso dei sistemi di raffrescamento. L’intervento ha digitalizzato la gestione della climatizzazione dell’aerostazione, combinando l’ammodernamento dei sistemi di supervisione e regolazione con l’installazione di Sybil. Integrata con il sistema di gestione tecnologica dell’edificio (Building Management System), la piattaforma utilizza le informazioni aggiornate del piano voli, tra cui partenze e arrivi, per prevedere l’affluenza nelle diverse aree dello scalo e adeguare di conseguenza il funzionamento degli impianti. Il sistema interessa una superficie climatizzata di circa 9700 m², adattando il funzionamento degli impianti all’effettivo utilizzo delle diverse aree dell’aerostazione anziché esclusivamente a orari prestabiliti. Quando è previsto un maggiore afflusso di passeggeri può anticipare l’attivazione degli impianti per raggiungere le condizioni di comfort richieste; quando invece la presenza diminuisce, ne riduce il funzionamento, limitando i consumi non necessari. Oltre ai dati relativi ai voli, Sybil tiene conto delle condizioni climatiche esterne e della temperatura degli ambienti, così da ottimizzare la climatizzazione in funzione delle effettive esigenze dell’aerostazione.

Nello scalo pescarese vengono inoltre utilizzate logiche di accensione e spegnimento ottimizzate, denominate Optimum Start/Stop, che consentono di individuare il momento più opportuno per attivare o disattivare gli impianti, tenendo conto anche dell'inerzia termica degli ambienti, ovvero della capacità dell'edificio di mantenere la temperatura raggiunta. L'obiettivo è ridurre le ore di funzionamento senza compromettere il comfort dei passeggeri e la continuità operativa dell'aeroporto. Nel periodo considerato, il risparmio energetico ottenuto corrisponde inoltre a circa 2,2 tonnellate di CO₂ evitate. "Ridurre di circa il 10% i consumi della climatizzazione già nei mesi estivi è un risultato significativo, soprattutto in un’infrastruttura complessa come un aeroporto - afferma Giacomo Astolfi, responsabile Tech solutions di Alperia Green Future - Con Sybil possiamo adattare il funzionamento degli impianti alle effettive esigenze dell’edificio e ai flussi previsti, riducendo gli sprechi senza compromettere il comfort dei passeggeri. L’obiettivo ora è sfruttare ulteriori margini di ottimizzazione nel corso dell’anno".

"In un aeroporto l’utilizzo degli spazi cambia continuamente nell’arco della giornata in funzione dei voli e dei flussi di passeggeri - afferma Luca Bruni, direttore generale di Saga, società che gestisce lo scalo di Pescare - Poter adeguare la climatizzazione all’effettiva attività dello scalo e quindi alla presenza dei viaggiatori, ci consente di utilizzare l’energia dove e quando serve, mantenendo al tempo stesso le condizioni di comfort necessarie. È un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano tradursi in una gestione più efficiente dell’infrastruttura".