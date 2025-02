ICFF 2025: Il design prende vita a New York

Dal 18 al 20 maggio 2025 si terrà al Javits Center di New York il ICFF: il Salone Internazionale del Mobile Contemporaneo, occasione ottima per scoprire le ultime novità in fatto di design innovativo e sostenibile.

Se ami il design, preparati: dal 18 al 20 maggio 2025, New York diventerà la capitale dell’arredamento contemporaneo grazie all’International Contemporary Furniture Fair (ICFF). L’evento si terrà al Jacob K. Javits Convention Center e ospiterà oltre 450 espositori da più di 35 paesi, con idee innovative e creazioni spettacolari. Ma attenzione, ICFF non è solo una fiera. È un vero e proprio viaggio nel futuro del design, un’occasione unica per vedere da vicino le ultime tendenze, incontrare i migliori designer e scoprire come il modo di abitare sta cambiando.

Più di una fiera, un’esperienza immersiva

Immagina di passeggiare tra stand curatissimi, dove ogni pezzo racconta una storia. Mobili, illuminazione, tessuti, cucine, bagni e materiali innovativi: c’è davvero di tutto, dai pezzi iconici di marchi storici come Poliform, Knoll, Kartell e Moroso, fino alle proposte rivoluzionarie dei nuovi talenti. E poi c’è il grande tema di quest’anno: la sostenibilità. Dimentica il vecchio concetto di arredamento: oggi il design guarda avanti, con materiali ecologici, soluzioni modulari e tecnologie che migliorano la vita di tutti i giorni. Perché un bel mobile non è solo bello da vedere, ma deve anche essere funzionale, intelligente e rispettoso dell’ambiente.

Talk, premi e incontri con i big del design

Ma ICFF non è solo esposizione. Ci saranno anche conferenze e incontri con alcuni dei nomi più influenti del settore. Nei Talk di ICFF, designer, architetti e innovatori parleranno di tutto: dal design biomorfico (quello ispirato alla natura) alle nuove frontiere della domotica e dell’arredo tecnologico, fino alle sfide dell’urbanizzazione sostenibile. Ci sono, poi, gli ICFF Editors Awards, un momento attesissimo in cui vengono premiate le idee più brillanti in diverse categorie: miglior mobile, miglior illuminazione, miglior utilizzo di materiali sostenibili e miglior designer emergente. Insomma, se vuoi sapere dove sta andando il mondo del design, questo è il posto giusto.

Networking, incontri e un’intera città che si trasforma

Se lavori nel settore, ICFF è anche una grande opportunità per fare networking. Con aree business dedicate e incontri one-to-one, è il momento perfetto per conoscere persone, stringere collaborazioni e trovare nuove ispirazioni. E la cosa ancora più bella? ICFF fa parte del NYCxDESIGN, il festival che trasforma New York in un enorme laboratorio creativo. Durante quei giorni, la città sarà piena di eventi, installazioni, showroom aperti e mostre da scoprire. Un’occasione perfetta per immergersi nel mondo del design e lasciarsi ispirare da una delle città più vibranti del pianeta.