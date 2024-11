Il Cantatour 2024 arriva a Fasano, lo spettacolo gratuito al Teatro Sociale

Prosegue senza sosta l’edizione 2024 del Cantatour, l’evento itinerante organizzato da Telebari e Radiobari e co-finanziato da Puglia Promozione, che per il terzo appuntamento di venerdì 15 novembre fa tappa al Teatro Sociale di Fasano. Dopo il grande successo di pubblico dei primi due appuntamenti, prima a Bisceglie con lo special guest Fausto Leali, poi ad Alberobello con la partecipazione straordinaria di Mauro Repetto (storico componente degli 883), per la data di Fasano sarà Adriano Pappalardo a calcare il palco del teatro. La serata, condotta dal musicista Renato Ciardo con la partecipazione di Silvia De Sandi come voce fuori campo, è completamente gratuita e sarà un mix perfetto tra il Karaoke e la Corrida, dove il pubblico potrà esibirsi sui brani più famosi del cantautorato italiano. Gli ultimi posti disponibili su https://www.telebari.it/ e radiobari.net, cliccando al link dedicato - https://cantatour.cliccail.link/.

E quale cantautore può incarnare meglio lo spirito italiano di Adriano Pappalardo? L’artista originario di Copertino intratterrà il pubblico presente intonando tutti i successi che lo hanno reso famoso a livello nazionale e anche oltreoceano come “Ricominciamo” e “Voglio lei”.

Ancora una volta, quindi, il Cantatour dimostra di essere una calamita non solo per i cittadini ma anche per i turisti che possono godere delle bellezze paesaggistiche offerte dalla posizione strategica di Fasano, in un periodo ben distante da quello estivo. La cittadina, che si trova esattamente a metà fra la terra di Bari e il Salento, ha il vantaggio di sorgere nel cuore della Valle d’Itria, uno dei luoghi più visitati dai turisti durante tutto l’anno. E il Cantatour si inserisce proprio in questo contesto di destagionalizzazione che permette di godere delle bellezze della Puglia, sfruttando le temperature ancora lontane dal freddo invernale. Fasano, infatti, è il punto di snodo perfetto tra mare e monti, trovandosi a pochi chilometri di distanza sia dalle spiagge di Torre Canne e Savelletri che da Alberobello, Locorotondo e Martina Franca. La stessa Fasano, inoltre, possiede un centro storico di straordinaria bellezza, caratterizzato da viuzze, piazzette e le tante masserie storiche sparse nella campagna circostante. A queste si aggiungono, poco distante, le bellezze storiche degli scavi di Egnazia, uno dei parchi archeologici più famosi di tutto il Sud Italia.

Fasano è quindi la meta perfetta per le gite fuori porta, perché prima dell’appuntamento con il Cantatour si può passare una giornata all’aria aperta, gustando anche i piatti tipici della tradizione culinaria pugliese o visitando località uniche come il celebre Zoosafari, per poi chiudere la giornata nello storico Teatro Sociale di Fasano. Storico perché le sue origini risalgono al 1957 quando, dopo appena tre anni dalla costruzione del teatro Piccinni di Bari, 26 ricchi proprietari terrieri della città decisero di investire per regalare alla gente un luogo di cultura e ritrovo.

Quella di Fasano è la penultima tappa del Cantatour che, a una settimana di distanza dall’evento in Valle d’Itria, si sposterà in tutt’altra zona della Puglia. Il prossimo 22 novembre, nel teatro Rossini di Gioia del Colle, l’edizione 2024 dell’evento itinerante si chiuderà con lo show degli Audio 2.

Scopri di più su >> https://viaggiareinpuglia.it/?mtm_campaign=GrandiEventi2024_Ottobre-Dicembre