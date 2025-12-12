Il Lazio avrà il Garante per gli anziani. E' in dirittura d'arrivo la proposta di legge, promossa dal consigliere Marco Colarossi (Fi), che mira ad istituire la figura incaricata di promuovere e tutelare i diritti degli over 65, contrastando ogni forma di discriminazione, abuso o marginalizzazione. L'iter ha accelerato e il testo dovrebbe approdare presto in Aula. "Gli anziani rappresentano il 25% della popolazione ed essendo una risorsa fondamentale per il welfare, il loro ruolo nel nostro Paese va sostenuto e valorizzato. Da qui l'idea di istituire una figura che tuteli i loro diritti riconoscendogli tutta una serie di poteri. Non solo. La legge cammina sullo stesso binario di un'altra mia proposta, la 189, quasi al vaglio dell'Aula, riguardante misure di sostegno per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio", spiega all'Adnkronos Marco Colarossi parlando del progetto. Grazie agli emendamenti approvati in Commissione "andiamo a modificare anche la legge regionale 16/2021 (invecchiamento attivo) con ristori per gli anziani che non riguardano solo le truffe - continua Colarossi - Inoltre, verrà istituita la Giornata regionale contro i reati e gli abusi ai danni degli anziani fissata al 15 giugno, così come hanno deciso le Nazioni Unite. Per tutto il mese saranno quindi promosse iniziative, anche medico-sanitarie, protocolli d'intesa e collaborazioni con enti al fine di valorizzare il ruolo dell'anziano nella società".

"Quanto al Garante - aggiunge - non nascerà solo una figura ma un ufficio ben strutturato. Ora per gli aspetti finanziari attendiamo la verifica della Commissione Bilancio, quindi entrambe le proposte saranno incardinate nei lavori del Consiglio regionale per l'approvazione finale. Nel frattempo, proprio nell'interesse degli anziani, faccio appello affinché si trovino risorse per la legge 16/2021, già in vigore. Sono convinto che nella prima metà del nuovo anno eleggeremo il primo Garante regionale degli anziani. E la nostra legge sarà un modello".

Intanto, gli over 65 sono per una settimana protagonisti nel Lazio con l'iniziativa 'Sicuri & in Salute' dedicata al loro benessere e pensata per offrire occasioni di prevenzione, informazione e socialità. Fino al 19 dicembre "saranno coinvolti circa 2.000 anziani delle Asl Rm 1-2-3", specifica Colarossi. Durante tutte le giornate sarà possibile per i partecipanti accedere a diversi servizi sanitari gratuiti, tra cui lo screening del tumore colon-retto, l’Ecg, la misurazione di glicemia e pressione, il consulto geriatrico e le vaccinazioni antinfluenzali, contro l’herpes zoster e il pneumococco. Inoltre previsti incontri sulla prevenzione dalle truffe e dagli abusi e momenti informativi sui diritti e sulla legislazione regionale e nazionale in materia di terza età. Spazio anche alla socialità con ospiti come Manuela Villa, Daniele Si Nasce - official cover di Renato Zero - e Martufello, protagonisti degli spettacoli previsti dal calendario ufficiale.