Nuovo capitolo sulla vicenda del principe "raggirato", Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Oggi, lunedì 9 marzo, al processo per circonvenzione di incapace contro la ex, la modella bielorussa Tanya Yashenko, a parlare è stata la donna. “Lui l’ho conosciuto nel 2019 in un ristorante a Roma, mi ha detto che era un principe, e abbiamo iniziato a vederci tutti i giorni - ha riferito Yashenko in aula - . Era molto generoso, ricco, intelligente, conosceva tante persone. Ma mi ha soltanto illuso, mi ha detto che saremmo diventati una famiglia, mi ha fatto tante promesse che non ha mantenuto”.

Secondo l’accusa formulata dalla procura, la donna avrebbe accumulato circa un milione 300mila euro durante la relazione con l’uomo. In particolare, come è stato illustrato oggi in aula dalla polizia giudiziaria che ha svolto le indagini, dai conti di lui sarebbero stati trasferiti circa 800mila euro. E poi ci sono i regali, per un totale di 298mila euro fra gioielli, orologi e borse di lusso. I pm contestano anche 9 assegni e una serie di spese per 16mila euro effettuate dal profilo Amazon di Bonanno.

“Era stato Giacomo a dirmi di usare le sue carte di credito, ne aveva una ventina, e la sua gestione finanziaria era complicata” ha detto la donna, difesa dagli avvocati Fabio Lattanzi e Vincenzo Comi. Alla modella bielorussa viene contestato anche il reato di auto riciclaggio in relazione alle somme che avrebbe sottratto all’uomo. “Mi hanno accusato ingiustamente. La mia vita è stata distrutta, parlavano di me anche ai tg. L’errore che ho fatto io è stato fidarmi del mio ex a cui ho trasferito 800mila euro in assegni perché pensavo che Giacomo volesse togliermi tutti i regali che mi aveva fatto. Diciamo – ha concluso la modella - che ho avuto sfortuna con i miei ultimi due ex…”.