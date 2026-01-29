'Il tuo mondo, domani', Milano Luiss Hubb racconta i protagonisti della società e della cultura italiana

Milano Luiss Hub continua a raccontare Milano con "Il tuo mondo, domani", un ciclo di interviste ideato e curato dal giornalista e scrittore Massimo Nava. Luci puntate sui protagonisti del tessuto sociale, culturale ed economico meneghino e non solo. Un progetto aperto alla cittadinanza che offre una finestra di dialogo su Milano, una delle capitali europee dell'innovazione e della cultura. Il ciclo di incontri prevede un ricco calendario di appuntamenti che nei prossimi mesi ospiterà protagonisti del mondo del cinema, della moda, dell'informazione, della salute, del volontariato.