In 44 sbarcano a Lampedusa, sulla barca due corpi e tre intossicati

L'imbarcazione soccorsa nella notte dalla Guardia di Finanza

L'hotspot di Lampedusa - Fotogramma /Ipa
L'hotspot di Lampedusa - Fotogramma /Ipa
09 settembre 2025 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'erano anche due cadaveri sulla imbarcazione arrivata la notte scorsa sul molo di Lampedusa con a bordo 44 persone di nazionalità egiziana, eritrea, etiope, gambiana e algerina. La barca è stata soccorsa dalla motovedetta V1302 della Guardia di finanza. Tra i migranti c'erano anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati immediatamente trasferiti al poliambulatorio dell'isola. I due cadaveri sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana per l'ispezione cadaverica. Sembra che i due giovani siano morti a causa di una intossicazione da idrocarburi.

