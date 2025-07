Incendi a Formello e all'Olgiata, vigili del fuoco intervengono con elicotteri e canadair

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nella zona di Formello, a nord di Roma: sul luogo del rogo, nei pressi della via Formellese, sono in corso interventi da parte dei vigili del fuoco. Un secondo incendio invece si è sviluppato nell'area dell'Olgiata, nei pressi di un agriturismo: le verifiche effettuate hanno permesso di appurare che la struttura era vuota e quindi non è stato necessario procedere ad alcuna evacuazione. Per domare le fiamme sono ancora in corso gli interventi di un Canadair, che si sta rifornendo di acqua dal Lago di Bracciano, un elicottero S64 dei Vigili del fuoco e un elicottero dell'Esercito.