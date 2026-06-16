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Treviso, incendio all'ippodromo Sant’Artemio: sei cavalli muoiono tra le fiamme

Le fiamme hanno generato una densa nube nera visibile da chilometri di distanza

Incendio all'ippodromo di Treviso
Incendio all'ippodromo di Treviso
16 giugno 2026 | 19.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sei cavalli sono morti per un incendio di vaste proporzioni scoppiato oggi pomeriggio all'interno di una scuderia dell'ippodromo Sant’Artemio di Treviso.

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Le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso e Conegliano sono intervenute con 5 autobotti per domare le fiamme, che si sono propagate rapidamente anche a causa della presenza di paglia nella struttura. La scuderia risulta gravemente danneggiata e in parte collassata.

L’incendio ha generato una densa nube nera visibile da chilometri di distanza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.

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