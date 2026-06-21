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Napoli, incendio all'ospedale del Mare: fiamme e alta colonna di fumo nero

Il rogo sarebbe partito da alcune pedane di legno accatastate vicino a un reparto

L'incendio all'ospedale del Mare di Napoli
L'incendio all'ospedale del Mare di Napoli
21 giugno 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vasto incendio all'ospedale del Mare di Napoli. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, da uno dei reparti della struttura ospedaliera che si trova nel quartiere Ponticelli, zona occidentale della città. La densa coltre di fumo è ben visibile nella zona anche a una certa distanza.

L'origine dell'incendio

Secondo quanto si apprende, l'incendio sarebbe partito da alcune pedane in legno accatastate. Sul posto ci sono già 40 vigili del fuoco con diversi automezzi tra cui una botte da 14000 litri.

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incendio ospedale del mare Vigili del fuoco
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