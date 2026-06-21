Il rogo sarebbe partito da alcune pedane di legno accatastate vicino a un reparto
Vasto incendio all'ospedale del Mare di Napoli. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, da uno dei reparti della struttura ospedaliera che si trova nel quartiere Ponticelli, zona occidentale della città. La densa coltre di fumo è ben visibile nella zona anche a una certa distanza.
Secondo quanto si apprende, l'incendio sarebbe partito da alcune pedane in legno accatastate. Sul posto ci sono già 40 vigili del fuoco con diversi automezzi tra cui una botte da 14000 litri.