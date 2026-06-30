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Roma, incendio a Fidene: densa nube di fumo nero. Ripresa circolazione treni su linea ferroviaria Orte-Fiumicino Aeroporto

Misure precauzionali per la popolazione residente o in transito nel Municipio III

L'incendio a Roma
L'incendio a Roma
30 giugno 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' ripresa gradualmente la circolazione dei treni sulla linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto dopo lo spegnimento dell’incendio avvenuto oggi nella tratta Fidene-Nuovo Salario. Sul posto hanno lavorato i Vigili del Fuoco e i tecnici di RFI.

L'incendio, che ha interessato le aree ferroviarie adiacenti alla via Salaria, nel quadrante compreso tra i quartieri Serpentara e Borgata Fidene, ha generato una densa nube di fumo nero visibile anche a distanza. Le autorità competenti hanno quindi diramato una serie di disposizioni precauzionali per la popolazione residente o in transito nel Municipio III.

Misure precauzionali per la popolazione residente

Tra le indicazioni, non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori a presa d'aria esterna; lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona; in caso di emergenza contattare il Numero unico emergenze. Arpa Lazio ha contestualmente attivato le procedure di monitoraggio della qualità dell'aria e provvederà a rendere pubblici i dati rilevati, tramite il proprio portale istituzionale, nei giorni successivi al completamento delle analisi.

Le unità operative dei vigili del fuoco, unitamente alle forze dell'ordine, alla polizia locale, alla Protezione civile e al Servizio giardini di Roma Capitale, stanno lavorando per il contenimento e lo spegnimento del rogo.

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