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Incidente nel Cosentino, scontro auto-camion: morto un giovane di 27 anni, due feriti gravi

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine

Lo scontro - Foto Adnkronos
Lo scontro - Foto Adnkronos
29 giugno 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto un giovane di 27 anni, originario di Mirto Crosia, nel tragico incidente che si è consumato nella notte lungo la Strada statale 106 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza.

Nell'impatto tra una Fiat Multipla e un camion il 27enne ha perso la vita. Tre nel complesso le persone coinvolte nell'incidente: oltre alla giovane vittima, si registrano due feriti gravi, entrambi estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico.

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Riproduzione riservata
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incidente autocontrocamion feriti vittima cosentino morto 27enne
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