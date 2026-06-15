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Auto esce di strada e finisce in un fosso a Grosseto: muore un uomo di 34 anni, ferita una bimba

E' accaduto nelle prime ore del mattino sulla strada provinciale della Trappola. La piccola, di circa sei anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale

Carabinieri - Fotogramma
Carabinieri - Fotogramma
15 giugno 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Drammatico incidente stradale all'alba di oggi sulla strada provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa sei anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.

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L'allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino, quando la centrale operativa del 118 ha attivato i soccorsi per un veicolo finito fuori carreggiata. Sul posto sono intervenuti il personale dell'automedica di Grosseto, un'ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. All'arrivo dei soccorritori, all'interno dell'autovettura si trovavano due persone: il conducente e la bambina. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il medico intervenuto sul luogo dell'incidente ne ha constatato il decesso.

La piccola è stata invece estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario. Dopo le prime valutazioni sul posto, è stata trasportata in codice 2 all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso 2. Secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Grosseto, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo incidentato. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato l'automobile a uscire di strada. Le indagini delle forze dell'ordine sono attualmente in corso.

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