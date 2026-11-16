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Rosignano, operaio 75enne muore precipitando dal tetto di un capannone: è la seconda vittima in un giorno

L'incidente nella zona industriale, in via Guido Rossa. L'uomo stava effettuando lavori di pulizia quando la copertura ha ceduto. In mattinata un 60enne era morto dopo essere stato colto da un malore

Rosignano, operaio 75enne muore precipitando dal tetto di un capannone: è la seconda vittima in un giorno
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16 novembre 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 75 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nella zona industriale di Rosignano (Livorno), in via Guido Rossa, all'interno dell'azienda 'Edilizia Moderna'. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore stava effettuando alcune operazioni di pulizia sulla copertura dell'edificio quando la struttura avrebbe ceduto, facendolo cadere nel vuoto da diversi metri di altezza.

L'allarme è scattato alle ore 14.21. Sul posto sono intervenuti un'automedica del 118, un'ambulanza della Pubblica Assistenza e l'elisoccorso regionale Pegaso. Per l'uomo, tuttavia, non c'è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, la polizia di Stato e gli ispettori della Medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord-ovest, che dovranno accertare la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Quello di oggi è il secondo decesso sul lavoro registrato nel territorio comunale di Rosignano nell'arco della stessa giornata. In mattinata, infatti, un altro lavoratore, di circa 60 anni, era morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava al lavoro nel parco industriale di Rosignano Solvay.

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