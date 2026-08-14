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Scontro tra auto nel messinese, morto 21enne sulla Statale 177

La tragedia tra Tusa e Castel di Tusa, ferita una donna

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
14 agosto 2026 | 08.01
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale ieri sera nel messinese, dove ha perso la vita un ragazzo di 21 anni. E' accaduto lungo la strada provinciale 177, tra Tusa e Castel di Tusa. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate e il giovane è morto nell'impatto. Ferita anche una donna, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Palermo con diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

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