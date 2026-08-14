La tragedia tra Tusa e Castel di Tusa, ferita una donna
Incidente mortale ieri sera nel messinese, dove ha perso la vita un ragazzo di 21 anni. E' accaduto lungo la strada provinciale 177, tra Tusa e Castel di Tusa. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate e il giovane è morto nell'impatto. Ferita anche una donna, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Palermo con diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.