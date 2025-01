Uno ricoverato all'ospedale Grassi in codice rosso e uno al S. Eugenio in codice giallo

Due persone sono rimaste ferite, una è stata ricoverata in codice rosso all'Ospedale Grassi di Ostia in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio verso le 15 sulla via del Mare che è stata chiusa. Diverse pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute altezza di via delle Azzorre, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente: una jeep Renegade, condotta da un italiano di 40 anni trasportato al Grassi in codice rosso, una Fiat 500, condotta da un egiziano di 35 anni e un bus di linea, il cui conducente, un uomo di 54 anni, è stato trasportato al S. Eugenio in codice giallo.

La Via del Mare è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Ostia Antica e via delle Antille. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.