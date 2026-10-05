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Bari, donna di 79 anni investita e uccisa tra Bisceglie e Corato: identificato il conducente

La donna stava attraversando la carreggiata per raggiungere una villetta quando è stata travolta da un'auto che procedeva ad alta velocità e non si è fermata a prestare soccorso

Bari, donna di 79 anni investita e uccisa tra Bisceglie e Corato: identificato il conducente
05 ottobre 2026 | 09.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morta dopo essere stata travolta e trascinata per diversi metri da un'auto mentre attraversava la strada provinciale 34 tra Bisceglie e Corato, in provincia di Bari. La vittima è una donna di 79 anni. Il conducente della vettura, che dopo l'investimento non si era fermato a prestare soccorso, è stato identificato dai carabinieri.

L'incidente è avvenuto ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, la 79enne stava attraversando la carreggiata per raggiungere una villetta quando è stata investita da un'auto che, secondo quanto emerso, procedeva ad alta velocità.

Dopo l'impatto, il conducente si è allontanato senza fermarsi. I carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno avviato le ricerche e sono riusciti prima a individuare l'auto, trovata abbandonata nelle campagne circostanti, e poi a risalire alla persona che era alla guida.

Sono in corso gli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droga da parte del conducente. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al momento non è stato adottato alcun provvedimento nei suoi confronti.

Le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sono omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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incidente omicidio stradale omissione di soccorso incidente Bisceglie e Corato incidente provinciale Bisceglie e Corato incidente oggi incidente provinciale 34
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