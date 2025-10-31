circle x black
Incidente sulla Colombo, oggi i funerali di Beatrice Bellucci all'Eur

La cerimonia sarà celebrata nella Basilica di San Pietro e Paolo

Beatrice Bellucci, vittima dell'incidente sulla Colombo a Roma - Instagram
Beatrice Bellucci, vittima dell'incidente sulla Colombo a Roma - Instagram
31 ottobre 2025 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si terranno oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne vittima dell'incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo nella tarda serata di venerdì scorso. La cerimonia sarà celebrata alle 10 nella basilica di San Pietro e Paolo all'Eur.

Chi era Beatrice Bellucci

Beatrice Bellucci - 'Bibbi' su Instagram - aveva 20 anni. La giovane, che viveva all'Infernetto, studiava giurisprudenza a Roma Tre. Dai social emerge la sua passione per la squadra della Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Grande fan di Justin Bieber, Beatrice frequentava lo stabilimento balneare VLounge a Ostia.

Un fratello più grande, Federico di 24 anni, e il padre dirigente di banca della Bcc, Beatrice è morta poco dopo essere stata portata all'ospedale San Giovanni. Gli amici sulla sua pagina Instagramla ricordano come una ragazza "solare, con un bellissimo carattere", "grande ascoltatrice e molto sicura di sé".

L'incidente

La ragazza era a bordo di una Mini, lato passeggero, e alla guida si trovava una sua amica, rimasta ferita. La loro auto è stata colpita da una Bmw che è arrivata a forte velocità e proprio sulla dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza di piazza dei Navigatori venerdì 24 ottobre, sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude infatti che all'origine ci sia una gara di velocità clandestina fra la Bmw e altre auto.

L'autopsia

Beatrice Bellucci è morta nell’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo, è deceduta per un politrauma toracico-addominale. È quanto emerso, a quanto si apprende, dall'autopsia eseguita presso l'istituto di medicina legale di Tor Vergata dopo l’incarico conferito dai pm della Capitale, titolari del fascicolo in cui si procede per omicidio stradale.

Mentre prosegue l’analisi delle immagini delle telecamere acquisite dagli inquirenti lungo la strada non è escluso che i magistrati possano affidare una consulenza per accertare la velocità a cui procedeva la Bmw che ha impattato contro la Mini su cui viaggiava la vittima e una sua amica alla guida, ricoverata in ospedale. Gli investigatori sono al lavoro, infatti, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto anche prima dell'impatto tra le due auto e i video permetteranno di capire se l’auto che ha travolto la Mini stesse facendo una gara con altre auto.

