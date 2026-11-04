E' accaduto alba di oggi nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia

Incidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania all'alba di oggi, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, poco dopo lo svincolo di Giarre in direzione Messina. Il bilancio è di un morto e diversi feriti gravi.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato adibito al trasporto di massi e una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe perso una sponda lungo la carreggiata, provocando il violento impatto con l'utilitaria. A perdere la vita è stato il conducente dell'auto, mentre gli altri passeggeri a bordo hanno riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ausilio dell'elisoccorso, che ha trasferito d'urgenza i feriti più critici all'ospedale Cannizzaro di Catania, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco. Il traffico in direzione Messina registra pesanti rallentamenti e lunghe code per consentire i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei veicoli.