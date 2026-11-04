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Scontro auto-camion sulla A18 Messina-Catania, un morto e diversi feriti gravi

E' accaduto alba di oggi nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia

Polizia stradale - (Ipa)
Polizia stradale - (Ipa)
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04 novembre 2026 | 11.11
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale sull'autostrada A18 Messina-Catania all'alba di oggi, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, poco dopo lo svincolo di Giarre in direzione Messina. Il bilancio è di un morto e diversi feriti gravi.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un autoarticolato adibito al trasporto di massi e una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale, il mezzo pesante avrebbe perso una sponda lungo la carreggiata, provocando il violento impatto con l'utilitaria. A perdere la vita è stato il conducente dell'auto, mentre gli altri passeggeri a bordo hanno riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ausilio dell'elisoccorso, che ha trasferito d'urgenza i feriti più critici all'ospedale Cannizzaro di Catania, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco. Il traffico in direzione Messina registra pesanti rallentamenti e lunghe code per consentire i rilievi, i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

Riproduzione riservata
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