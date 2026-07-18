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Scontro con due auto in fiamme nel Cagliaritano, due morti e diversi feriti

L'incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius, coinvolti tre mezzi

L'incidente
L'incidente
18 luglio 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gravissimo incidente oggi sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto coinvolte. Il bilancio è di due morti. Sono 14 le persone che viaggiavano sui mezzi coinvolti: una ha perso la vita sul posto, quattro sono state medicate sul posto e nove portate in ospedale. Per una di queste non c’è stato niente da fare ed è la seconda vittima. Nell’impatto alle porte della galleria Arcu Sa Porta al chilometro 14 della Statale 125 Var un’auto e un Van hanno preso fuoco. Le fiamme hanno raggiunto la vegetazione vicina scatenando un incendio per cui è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.

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