Gravissimo incidente oggi sulla statale tra Cagliari e Villasimius, con tre auto coinvolte. Il bilancio è di due morti. Sono 14 le persone che viaggiavano sui mezzi coinvolti: una ha perso la vita sul posto, quattro sono state medicate sul posto e nove portate in ospedale. Per una di queste non c’è stato niente da fare ed è la seconda vittima. Nell’impatto alle porte della galleria Arcu Sa Porta al chilometro 14 della Statale 125 Var un’auto e un Van hanno preso fuoco. Le fiamme hanno raggiunto la vegetazione vicina scatenando un incendio per cui è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.