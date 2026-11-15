Infanzia, a Roma conferenza Unetchac sui bambini nei conflitti armati

Rafforzare la tutela dei bambini e delle bambine coinvolti nei conflitti armati, mettendo a confronto competenze ed esperienze per rispondere alle sfide per proteggerli. È questo il filo conduttore della Conferenza annuale della Universities Network for Children in Armed Conflict – Unetchac, in programma mercoledì 18 novembre, alle ore 10 presso l’Aula Agostini dell’Inmp, in via di San Gallicano 25/a a Roma, con possibilità di partecipare anche online. Organizzato dal Network in collaborazione con l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, l’incontro è ospitato dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (Inmp). Interverranno prestigiosi relatori: Fausto Pocar, presidente di Unetchac e professore emerito di Diritto internazionale presso l’Università di Milano; Paolo De Nardis, vicepresidente del Network e presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”; Paolina Massidda, avvocato principale dell’Ufficio indipendente di Rappresentanza Legale delle Vittime (Opcv) e membro del Consiglio scientifico di Unetchac; Laura Guercio, segretario generale del Network e docente presso la Link Campus University; Cristina Perozzi, membro del Consiglio scientifico di Unetchac. È prevista la partecipazione di rappresentanti dell’Inmp.

"La protezione dei bambini nei conflitti armati non può esaurirsi nella denuncia delle violazioni dei loro diritti, ma deve tradursi in un impegno concreto e condiviso per prevenire le violenze, rafforzare gli strumenti di tutela e restituire ai bambini la possibilità di costruire il proprio futuro", ha dichiarato Laura Guercio, segretario generale della Universities Network for Children in Armed Conflict. "Con Unetchac – prosegue – vogliamo creare uno spazio di collaborazione tra università, istituzioni e società civile, nella consapevolezza che la conoscenza, la formazione e la cooperazione internazionale siano strumenti essenziali per promuovere una protezione effettiva dell’infanzia. L’Annual Award rappresenta, in questa prospettiva, anche un riconoscimento a donne, uomini e organizzazioni che, attraverso il loro impegno quotidiano, dimostrano che la tutela dei bambini può e deve diventare una responsabilità concreta di tutti". Dalla medicina alla letteratura, fino all’accoglienza, l’impegno per i più vulnerabili sarà al centro dell’Unetchac Annual Award 2026, la cui cerimonia di conferimento si terrà nel corso della Conferenza. Il riconoscimento premia personalità e organizzazioni che si sono distinte nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori coinvolti nei conflitti armati, valorizzando le buone pratiche di cooperazione e sensibilizzando sulle conseguenze della guerra.

Tra i premiati, Patrizia Emiliani, da anni medico volontario nella Repubblica Centrafricana, dove dirige un ospedale pediatrico delle missioni cattoliche; Nedžad Avdić, scrittore bosniaco sopravvissuto al genocidio di Srebrenica, impegnato nella trasmissione della memoria, nel contrasto all’oblio e al negazionismo e nella difesa dei diritti umani; l’associazione Donne for Peace Aps, che favorisce l’inclusione delle donne rifugiate o provenienti da contesti di vulnerabilità e dei loro figli, rappresentata dalla presidente Volha Marozava. "Accolgo con emozione e gratitudine questo riconoscimento conferito da Unetchac, che dà valore all’impegno di Donne for Peace e ai piccoli passi compiuti ogni giorno accanto alle giovani donne e alle madri costrette a fuggire da guerre e conflitti, spesso insieme ai propri figli. Continueremo a essere al loro fianco, offrendo una presenza sicura e uno spazio di ascolto e condivisione, dove ritrovare fiducia, costruire legami e sentirsi parte di una comunità pronta ad accoglierle", ha sottolineato la Marozava.

La Conferenza e il Premio esprimono l’impegno istituzionale e accademico di Unetchac per diffondere la conoscenza, alimentare il dialogo e rafforzare gli strumenti di protezione dell’infanzia nei contesti di conflitto armato. Alle attività della rete partecipano oggi oltre 40 università e centri di ricerca da Europa, Africa, Medio Oriente e Americhe. Il Network opera anche grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in Italia attraverso programmi formativi, studi scientifici, conferenze, webinar ed eventi artistici e culturali, con il contributo di ricercatori, giuristi, giovani studenti e peacekeeper internazionali.