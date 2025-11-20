circle x black
Infanzia: Valerio Berruti, 'fondamentale rimetterla al centro, è archetipo vita adulta'

20 novembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Alla sfida per l'infanzia di Fondazione Cariplo, chiamata 'Anita-L'infanzia prima', mi lega il mio stesso Dna. Da anni lavoro sul tema dell'infanzia in quanto archetipo della vita adulta. Penso sia proprio in quel momento che si forma l'essere umano, in cui tutti possiamo riconoscerci. Mettere un focus e creare attenzione su quel periodo della vita, in cui tutto deve ancora avvenire ma in cui, allo stesso tempo, quello che avverrà è deciso, penso che sia non solo importante, ma fondamentale nella società contemporanea". Così Valerio Berruti, artista e ambassador della sfida 'Anita-L'infanzia prima' di Fondazione Cariplo, intervenendo al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano in occasione della presentazione della sfida dedicata ai bambini da 0 a 6 anni che promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia.

