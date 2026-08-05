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Influencer ucciso a colpi di pistola in diretta streaming: choc in Messico

César Gastélum è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre trasmetteva in diretta streaming da due uomini in moto e che si sono dati alla fuga Indagini in corso

César Gastélum - (TikTok)
César Gastélum - (TikTok)
05 agosto 2026 | 14.00
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Choc in Messico, dove l'influencer César Gastélum, 25 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre trasmetteva in diretta su una piattaforma di streaming. L'omicidio è avvenuto ieri sera, mentre stava girando un video con due amici fuori da un fast food a Tres Ríos, nella città settentrionale di Culiacán, capoluogo dello stato di Sinaloa, quando due uomini in moto si sono avvicinati e uno di loro gli ha sparato a bruciapelo.

Gastélum era solito caricare principalmente video comici. Durante la diretta di ieri, intorno alle 20 ora locale, Gastélum e i suoi amici indossavano giacche e borse arancioni sgargianti, tipiche dei fattorini, all'esterno di un Kfc quando è stato colpito. I media locali hanno riferito che inizialmente l'abbigliamento delle vittime aveva indotto la polizia a credere che si trattasse di un fattorino, ma in seguito le autorità sono state informate della sua vera identità. Gli agenti e gli esperti forensi hanno isolato la zona e stanno esaminando i bossoli e i filmati delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di indizi. Finora non è stato effettuato alcun arresto. Le due persone a bordo della moto si sono date alla fuga.

La scena è rimasta impressa nella registrazione della diretta, ripresa e verificata anche dalle agenzie di stampa internazionali, prima che il video venisse rimosso dalla piattaforma. L'uomo è morto sul colpo. Indagini sono in corso: non è chiaro se l'agguato sia legato all'attività di Gastélum sul web oppure se semplicemente l'influencer si sia trovato al momento sbagliato nel posto sbagliato. Culiacán è infatti da tempo diventata teatro di uno scontro tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del territorio.

Non è comunque la prima volta che un'influencer dei social media viene ucciso in Messico. L'anno scorso, la ventitreenne Valeria Márquez era stata uccisa a colpi d'arma da fuoco in un salone di bellezza mentre trasmetteva in diretta su TikTok.

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César Gastélum influencer diretta streaming
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