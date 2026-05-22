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Intelligenza artificiale e umanesimo digitale, a Firenze convegno sui nuovi diritti

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà il simposio giovedì 28 maggio

Intelligenza artificiale e umanesimo digitale, a Firenze convegno sui nuovi diritti
22 maggio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà giovedì 28 maggio, dalle ore 15.30, il convegno “Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa”, un evento Edhu - European Digital Humanism. L’appuntamento si terrà nella sede della Biblioteca della Fondazione, in via Pian dei Giullari a Firenze, e riunirà esperti di diritto, innovazione tecnologica e governance digitale per discutere le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dai nuovi ecosistemi digitali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini, e di Paolo Gacci, presidente della Fondazione I Medici F3. Tra i relatori figurano Federico D’Annunzio, imprenditore ed esperto di tecnologie digitali e intelligenza artificiale; Alessandro Fusi avvocato ed esperto di diritto dell’innovazione; Simone Aiazzi, avvocato ed esponente del Movimento repubblicano europeo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Stefania Valbonesi.

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Al centro del dibattito il progetto Edhu (European Digital Humanism), un percorso che punta alla definizione di un nuovo regolamento europeo denominato “Eu Edhu Act”. L’obiettivo è costruire una nuova architettura dei diritti nell’Era Digitale 2.0, capace di tutelare la persona anche nella sua dimensione digitale e di disciplinare l’azione degli agenti di intelligenza artificiale autonomi. Secondo il Positioning Paper presentato dagli organizzatori, l’Europa dispone oggi del sistema normativo digitale più avanzato al mondo, grazie a strumenti come Gdpr, AI Act, Dsa, Data Act ed eIDAS 2.0. Tuttavia, l’attuale impianto regolatorio sarebbe nato per un ecosistema dominato da piattaforme centralizzate e attori umani identificabili, mentre l’avvento dell’IA generativa e degli agenti autonomi sta modificando radicalmente lo scenario.

Il progetto Edhu propone quindi una “legislazione-capstone”, capace di integrare e coordinare le normative esistenti attraverso nuovi principi giuridici. Tra i temi principali figurano il riconoscimento del “Corpo Esteso Digitale”, ovvero l’insieme di dati, identità e reputazione online che oggi costituiscono parte integrante della persona, e la definizione di uno status giuridico per gli “Alias”, agenti AI autonomi chiamati ad agire entro regole di responsabilità e trasparenza. Particolare attenzione sarà dedicata anche al cosiddetto “Mosaico Digitale”, infrastruttura tecnologica basata su blockchain, identità digitale europea e sistemi di tracciabilità avanzata, pensata per garantire autenticità, verificabilità e affidabilità dei dati digitali. Nel documento viene inoltre introdotto il concetto di “Diritto Automatizzato”, orientato a rendere la giustizia più rapida, prevedibile e compatibile con le nuove tecnologie. Il convegno fiorentino si propone così come un momento di riflessione sul futuro dell’Europa digitale e sul delicato equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e dignità della persona nell’era dell’intelligenza artificiale.

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Intelligenza artificiale Umanesimo digitale Diritti digitali Regolamento europeo Blockchain Identità digitale
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