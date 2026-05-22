Intelligenza artificiale e umanesimo digitale, a Firenze convegno sui nuovi diritti

La Fondazione Spadolini Nuova Antologia ospiterà giovedì 28 maggio, dalle ore 15.30, il convegno “Intelligenza artificiale e umanesimo digitale: verso una nuova architettura dei diritti in Europa”, un evento Edhu - European Digital Humanism. L’appuntamento si terrà nella sede della Biblioteca della Fondazione, in via Pian dei Giullari a Firenze, e riunirà esperti di diritto, innovazione tecnologica e governance digitale per discutere le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dai nuovi ecosistemi digitali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini, e di Paolo Gacci, presidente della Fondazione I Medici F3. Tra i relatori figurano Federico D’Annunzio, imprenditore ed esperto di tecnologie digitali e intelligenza artificiale; Alessandro Fusi avvocato ed esperto di diritto dell’innovazione; Simone Aiazzi, avvocato ed esponente del Movimento repubblicano europeo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Stefania Valbonesi.

Al centro del dibattito il progetto Edhu (European Digital Humanism), un percorso che punta alla definizione di un nuovo regolamento europeo denominato “Eu Edhu Act”. L’obiettivo è costruire una nuova architettura dei diritti nell’Era Digitale 2.0, capace di tutelare la persona anche nella sua dimensione digitale e di disciplinare l’azione degli agenti di intelligenza artificiale autonomi. Secondo il Positioning Paper presentato dagli organizzatori, l’Europa dispone oggi del sistema normativo digitale più avanzato al mondo, grazie a strumenti come Gdpr, AI Act, Dsa, Data Act ed eIDAS 2.0. Tuttavia, l’attuale impianto regolatorio sarebbe nato per un ecosistema dominato da piattaforme centralizzate e attori umani identificabili, mentre l’avvento dell’IA generativa e degli agenti autonomi sta modificando radicalmente lo scenario.

Il progetto Edhu propone quindi una “legislazione-capstone”, capace di integrare e coordinare le normative esistenti attraverso nuovi principi giuridici. Tra i temi principali figurano il riconoscimento del “Corpo Esteso Digitale”, ovvero l’insieme di dati, identità e reputazione online che oggi costituiscono parte integrante della persona, e la definizione di uno status giuridico per gli “Alias”, agenti AI autonomi chiamati ad agire entro regole di responsabilità e trasparenza. Particolare attenzione sarà dedicata anche al cosiddetto “Mosaico Digitale”, infrastruttura tecnologica basata su blockchain, identità digitale europea e sistemi di tracciabilità avanzata, pensata per garantire autenticità, verificabilità e affidabilità dei dati digitali. Nel documento viene inoltre introdotto il concetto di “Diritto Automatizzato”, orientato a rendere la giustizia più rapida, prevedibile e compatibile con le nuove tecnologie. Il convegno fiorentino si propone così come un momento di riflessione sul futuro dell’Europa digitale e sul delicato equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e dignità della persona nell’era dell’intelligenza artificiale.