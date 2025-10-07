circle x black
Inviata 'Fuori dal coro' aggredita a Treviso durante servizio su baby gang

Cristina Autore colpita con una bottiglia mentre intervistava due giovani: "Sono sconvolta"

Cristina Autore (dal suo profilo Facebook)
07 ottobre 2025 | 20.35
Redazione Adnkronos
Aggressione ai danni della giornalista Cristina Autore, inviata a Treviso dalla trasmissione di Retequattro 'Fuori dal coro' per un servizio sulle baby gang. Mentre la reporter stava intervistando due giovani, un gruppo di adolescenti ha iniziato a gridarle contro e a lanciare bottiglie contro di lei e la troupe. La giornalista è stata colpita a un ginocchio ed è dovuta ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso dove è stata sottoposta a una radiografia. Questa mattina Autore ha presentato denuncia. "Sono sconvolta - racconta la giornalista all'Adnkronos - e sconvolge il fatto che ragazzini di 14-15 anni usino tanta violenza. Ho avuto l'impressione che quella strada, in centro sotto i porticati, sia 'zona' loro".

